Pd: Decaro a Benevento il 2 Giugno Candidato alle Europee e sostenuto dalla federazione provinciale dem

Entra nel vivo la campagna elettorale, con i big che arrivano sul territorio in vista del voto per le Europee, con le urne che si apriranno l'8 e il 9 giugno prossimi. Come noto il Partito Democratico non schiera candidati del territorio, e con la federazione provinciale che sostiene apertamente il sindaco di Bari e presidente Anci Antonio Decaro.

Da quel che trapela da Viale Mellusi, infatti, Decaro dovrebbe essere in città il prossimo 2 Giugno (Domenica) nell'ambito delle iniziative organizzate dalla federazione dem in occasione della Festa della Repubblica.