Campo da golf: l'opposizione resta critica "Ulteriori modifiche al testo originario, verificheremo"

"A proposito della firma bis dell’accordo di programma per il campo da golf, comprendiamo la fretta di chiudere una pagina terrificante per la credibilità dell’Amministrazione, ma non siamo sicuri che la fretta sia stata buona consigliera".

Così una nota a firma dei gruppi consiliari: Pd, Civico 22, Città Aperta, Azione, Prima Benevento, Misto e Centro Democratico.

"Nel comunicato diramato da Palazzo Mosti si parla non solo del recepimento dei due famosi emendamenti, ma anche di ulteriori modifiche apportate al testo originario dell’Accordo, per intenderci quello a suo tempo votato in Consiglio Comunale, modifiche -si afferma- rese necessarie dagli esiti della conferenza di servizi. Verificheremo se tali modifiche sono effettivamente coerenti con precise prescrizioni poste da Enti Pubblici, o se rispondono ad esigenze diverse e non direttamente riconducibili al pubblico interesse. Nel secondo caso vien da dire che errare è umano, ma perseverare è diabolico, giacché, sommando le incongruenze della prima e della seconda firma dell’Accordo, ci troveremmo al cospetto di un discreto campionario di forzature e violazioni normative".