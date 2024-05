Salvini a Guardia Sanframondi per presentare Controvento Lunedì alle 13.30 a Guardia Sanframondi

Farà tappa anche nel Sannio Matteo Salvini che domenica 26 e lunedì 27 maggio sarà in Campania per la presentazione del suo libro “Controvento – L'Italia che non si arrende”.

Il segretario federale della Lega dopo Napoli lunedì sarà a Castel Volturno e alle ore 13:30 a Guardia Sanframondi presso la Cantina Sociale “La Guardiense” località Santa Lucia, infine chiuderà il suo tour a Salerno.