Salvini nel Sannio: "Telesina: entro fine anno via cantieri I lotto" Il ministro "Mastella? Vannacci e Barone prenderanno più voti"

Bagno di folla per Matteo Salvini, che nel suo tour con vista sulle europee ha incontrato elettori e simpatizzanti in un'azienda simbolo del territorio sannita “La Guardiense”. Dopo l'incontro il ministro per le infrastrutture ha fatto il punto sul Sannio, a partire da quella Telesina per cui già nel corso della sua ultima visita aveva promesso novità:

Telesina: cantieri raddoppio entro fine anno

“Da anni ogni volta che vengo a Benevento, giustamente, mi chiedono soldi, progetti, Telesina, alta velocità. Io sono contento perché sono qui da un anno e mezzo ed entro fine anno parte il primo lotto e si va a gara per il secondo. Certo in un anno e mezzo non recuperi venti o trent'anni, però il lavoro si sta facendo. Ci rivediamo sul territorio quando partono i primi cantieri per la Telesina e si andrà a gara per il secondo lotto: anno 2024”.

E sul redditometro Salvini ribadisce la contrarietà: “L'obiettivo è la pace fiscale. Intanto ho portato in consiglio dei ministri il primo passo della pace edilizia, poi c'è il tema degli arretrati delle cartelle che molti non riescono a pagare, vedremo di parlarne con gli altri ministri, io ho la delega alla casa, ma conto che il Governo sia pronto anche sul tema fiscale”.

Italia non è in guerra. Stoltenberg si dimetta

E sull'Europa: “Nasce per garantire la pace, quindi quando Macron parla di inviare soldati in Ucraina sia un pericolo pubblico e anche il segretario generale della Nato, ripeto, o rettifica quello che ha detto o si dimette. L'Italia non è in guerra con nessuno”.

Mastella? Barone prenderà più voti

Uno sguardo anche sul piano locale: “Dai Mastella critiche sulle dichiarazioni di Vannacci? Il bello della democrazia è che scelgono i cittadini, Vannacci e Barone prenderanno tanti e tanti voti più di Mastella”.



Sul fronte Regionali: “Dopo tanti anni di De Luca e di deluchismo vogliamo essere pronti. Il centrodestra in passato si è diviso, ora potrà governare. Se qualcosa non funziona qui De Luca se la prende con Salvini, ma qui la Lega non ha mai governato neanche per un minuto”.

Accanto al ministro Luigi Barone, candidato del territorio: “Abbiamo discusso del raddoppio della Telesina, della Fortorina, della Diga di Campolattaro, di altre opere che chiede il territorio e che un ministro attento alla coesione territoriale, in una diversa esigenza area metropolitana/area interna, guarda in maniera attenta. Risultato? Non faccio pronostici, sono convinto in un risultato positivo, i numeri li lascio a chi gestisce il potere, la Provincia, il Comune di Benevento, gli Enti, io gioco a mani nude e confido in un buon risultato”.