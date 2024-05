Maltempo in Valle Telesina. Barone: attivare procedure per stato di emergenza L'esponente della Lega: cambiamento climatico deve essere affrontato con strumenti adeguati"

“Esprimo vicinanza e solidarietà alle comunità dei Comuni colpiti dalla grandinata che, oggi pomeriggio, si è abbattuta sulla Valle Telesina devastando le colture agricole e provocando disagi alla circolazione stradale". Così Luigi Barone candidato alle europee e Responsabile Coesione Territoriale e Zes Lega Salvini Premier che poi lancia un appello: "Chiedo a tutte le istituzioni, enti locali e Regione in primis, di attivare immediatamente le procedure per lo stato di emergenza al fine di ristorare quanto prima aziende, agricoltura e cittadini per i danni subiti. L’episodio di oggi dimostra che il cambiamento climatico in atto deve essere affrontato con strumenti adeguati: dobbiamo prevenire le emergenze e mettere in salvo i nostri territori da eventi avversi. Ho avuto anche un colloquio telefonico - annuncia Barone - col sottosegretario all’agricoltura Luigi D’Eramo per informarlo della vicenda che seguirò”. -