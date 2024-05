Grandinata Valle Telesina, Limata (FI): "Prevedere reti anti grandine nei bandi" Dopo i danni registrati ieri in alcuni centri del Sannio a causa del maltempo

“Nell'ambito dell'agricoltura, la prevenzione emerge come fondamentale leva per garantire la sostenibilità e la prosperità del settore". Così Sebastian Limata, responsabile provinciale di Forza Italia per il settore delle politiche agricole e dell'ambiente dopo la violenta grandinata che ha provocato danni in valle Telesina nella giornata di ieri.

"Prevenire è meglio che curare - ricorda Limata -: questo è il mantra che permea le nostre azioni a tutti i livelli, affrontando sfide che vanno dai danni causati dalla fauna selvatica agli incendi e altro ancora. È innegabile che alcune avversità naturali, come le gelate tardive in viticoltura o la peronospora, sfuggono al nostro controllo assoluto. Tuttavia, è con un senso di responsabilità e impegno che ci opponiamo a perdite significative dovute a fenomeni come la grandine. Gli agricoltori, purtroppo, si ritrovano troppo spesso ad affrontare problemi che potrebbero essere stati prevenuti. Questi danni non solo influenzano direttamente la loro sussistenza, ma minano anche l'intera catena economica agricola, provocando un effetto a catena che si estende a tutti. È per questo motivo che i rappresentanti politici si impegnino - invita l'esponente di Forza Italia - a fornire sostegno concreto agli agricoltori, riconoscendo che investire nella prevenzione è un investimento nel futuro della nostra agricoltura e dell'intera comunità. La politica regionale di prevenzione è stata in questi anni assolutamente fallimentare. Va posto all’ordine del giorno dell’agenda la decisione di prevedere nel CSR un finanziamento al 100% per le reti antigrandine. Sarebbe una scelta oculata e responsabile, dimostrando che la solidarietà non è solo un concetto astratto, ma un'azione tangibile e necessaria per tutelare il nostro settore agricolo. In questo contesto, invochiamo un impegno condiviso da parte di tutti gli attori coinvolti, affinché la prevenzione diventi un pilastro fondamentale della nostra strategia agricola. Solo attraverso un approccio proattivo e collaborativo possiamo affrontare le sfide future e garantire un futuro sostenibile per l'agricoltura e per le generazioni a venire ed anche per questo motivo è fondamentale per i nostri agricoltori compiere la scelta giusta nelle prossime elezioni dell'8 e 9 giugno, sostenendo Fulvio Martusciello con gli altri candidati di Forza Italia al Parlamento Europeo che sono sempre stati al fianco delle esigenze e delle istanze provenienti dal territorio, per una rappresentanza forte e coerente nelle istituzioni comunitarie per dare voce anche alle esigenze della dell'agricoltura locale” ha concluso Limata.