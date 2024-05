Sangiuliano a Benevento: "Museo Egizio? Andiamo avanti, ora la fondazione" Il ministro all'evento organizzato da Mezzogiorno Nazionale (ma sul Museo Viespoli ha idee diverse)

Puntare forte sul Museo Egizio a Benevento, è l'idea del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano oggi in visita nel Sannio, per un'iniziativa di Mezzogiorno Nazionale: “Il Museo Egizio è stato inserito nei grandi progetti per mia scelta e volontà, abbiamo coinvolto il direttore del Museo di Torino Christian Greco che si metterà a disposizione, se saranno necessarie altre risorse siamo pronti a reperirle e andiamo avanti. Noi vogliamo fare una fondazione che veda dentro il Comune di Benevento, il Ministero della Cultura, la Regione Campania, e poi questa fondazione dovrà guidare il museo”.

Diversa però l'idea del leader di Mezzogiorno Nazionale, Pasquale Viespoli: “Dovremmo fare filiera, e prima di arrivare a Torino io passerei per Montesarchio, nel senso che io ho qualche dubbio sulla opportunità e sulla attrattivà di un autonomo museo egizio. Già abbiamo una sezione egizia al Museo del Sannio e avremmo dovuto valorizzarla: dovremmo dialogare col Mediterraneo, quindi dovremmo gemellarci col museo del Cairo. Non è una cosa immaginifica ma estremamente concreta, perché è da costruire su quello che già c'è. La rete museale vera è la rete museale che abbiamo già immaginato ed era quella della religiosità”.

Quanto all'ipotesi di sfidare De Luca alle regionali invece il ministro ribadisce la contrarietà: “Lo confermo, farò il ministro fino al 2032, perché rivinceremo le elezioni e io continuerò a occuparmi di cultura, dopodiché fonderò un giornale e una televisione (scherza ndr). Sgarbi? Oggi i tempi sono talmente liquidi e veloci che fare previsioni per quel che accadrà di qui a un anno o un anno e mezzo è completamente impossibile”.