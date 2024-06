Diga di Campolattaro essenziale per la gestione delle risorse idriche nel Sannio Il monito del presidente della provincia lombardi in occasione dell'evento Fai Cisl

Il presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, collegato da remoto al Convegno sul tema "Territorio e Ambiente" promosso dalla FAI-CISL, nel ringraziare l’Organizzazione sindacale per l'invito e per la scelta della struttura del MUSA per dibattere su questioni tanto rilevanti, ha affrontato le tematiche inerenti all'ambiente, dell'acqua e dell'importanza della diga di Campolattaro, alla tutela e manutenzione del territorio, e soprattutto sulla forestazione di vitale importanza del territorio sannita.

In particolare, Lombardi ha sottolineato l'importanza strategica della diga di Campolattaro per l'approvvigionamento idrico e la gestione sostenibile delle risorse idriche della provincia. Ha evidenziato come

la tutela e la manutenzione del territorio siano cruciali per prevenire dissesti idrogeologici e promuovere uno sviluppo sostenibile. Inoltre, ha enfatizzato il ruolo della forestazione nella conservazione della biodiversità, nel miglioramento della qualità dell'aria e nella lotta ai cambiamenti climatici. Questi interventi sono fondamentali per il

benessere delle comunità locali e per la protezione dell'ambiente naturale del Sannio.