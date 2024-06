Pd: sentenza giudica lavoro è bocciatura totale per il Comune di Benevento "Ribadiamo vicinanza ai lavoratori del Comune di Benevento e ai sindacati, in particolare alla Cgil"

"La sentenza del Giudice del Lavoro rappresenta una bocciatura totale per il Comune di Benevento.

Come gruppo Pd infatti siamo intervenuti a più riprese per stigmatizzare azioni e condotte che hanno comportato la condanna del Giudice del Lavoro: cambi di mansione punitivi, mancata consultazione dei sindacati, ripartizione unilaterale del fondo destinato alle risorse decentrate.

Elementi che hanno portato malumore tra i dipendenti mortificati da atteggiamenti di chi evidentemente ha equivocato il proprio ruolo, svolgendolo con prepotenza e autoritarismo insulso, cagionando così non solo un danno ai dipendenti, ma a tutto l'ente portando una condanna che di certo non fa bene all'immagine del Comune di Benevento e a tutta la cittadinanza incidendo sulla qualità dei servizi offerti.

Ribadiamo la nostra vicinanza ai lavoratori del Comune di Benevento e ai sindacati, in particolar modo alla Cgil che con coraggio ha difeso i diritti degli operatori ottenendo una sentenza favorevole che ci auguriamo faccia da spartiacque, evitando che qualcuno continui a confondere il ruolo dirigenziale con quello padronale”.