Europee: nel Sannio Fdi è il primo partito, poi Forza Italia Pd terzo, dietro Stati Uniti d'Europa

Cosa dicono le Europee nel Sannio? Che ancora una volta, come spesso accade, la Provincia di Benevento è in controtendenza, stavolta solo rispetto al resto della Campania.

Solo, perché mentre in Campania il campo largo tiene, nel Sannio sono avanti i partiti del centrodestra: primo fra tutti Fratelli d'Italia, con il 20,6 per cento, dietro Forza Italia, al 16,6.

Partiti, come noto, rappresentati dai due parlamentari in carica, Domenico Matera per Fratelli d'Italia e Francesco Maria Rubano per Forza Italia.

Terzo il Partito Democratico, al 16,08 per cento mentre è quarto Stati Uniti d'Europa, la lista rappresentata dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella, con la candidatura della moglie Sandra Lonardo e sostenuta da diversi amministratori del territorio.

Movimento Cinque Stelle quinto, con il 14 per cento, più dietro la Lega rappresentata da Luigi Barone, con il 7,6 per cento.

Risultati che non consentono a nessun sannita di raggiungere Bruxelles, ma che chiaramente apriranno una riflessione in vista delle prossime regionali.