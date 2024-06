Ecopunto Cretarossa, Fioretti (Pd): disagi e malumori per i residenti L'intervento in commissione ambiente

“Sono intervenuta in commissione ambiente convocata dalla Presidente Petrone, che ringrazio, dietro sollecitazione bipartisan, per discutere della soppressione dell'ecopunto in c/da Cretarossa. Una decisione che ha portato non pochi disagi e malumori ai residenti della contrada, penalizzati e costretti a trasportare l'immondizia altrove". Così il capogruppo Pd in consiglio comunale di Benevento Floriana Fioretti.

"Ebbene la mia proposta è stata di non sopprimere l'ecopunto, ma spostarlo solo di una decina di metri, aggiungendo una telecamera di videosorveglianza per evitare, come accade quotidianamente , che gli ecopunti si trasformino in discarica.

Una vicenda, quella dell'isola ecologica di Cretarossa che monitoro dal 2010, in un iter che ha visto la realizzazione di una piazzola con recinzione dell'area, la chiusura con lucchetto e chiave fornita ai residenti.

In commissione ho infatti sollecitato anche un sopralluogo nella zona per prendere atto della situazione e del da farsi: proposta che ha trovato concordia anche tra gli altri membri della commissione.

Ho apprezzato altresì la disponibilità dell' ingegnere Capone di Asia che ha ascoltato le mie proposte riservandosi, in un clima di assoluta cordialità, di valutarne la fattibilità e di tornare in commissione tra una settimana con un piano che muova le basi da quanto ho segnalato e richiesto”.