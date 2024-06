Provincia: consiglieri rimettono le deleghe, FI: trema la Rocca Fuschini e Iachetta: confidiamo in un intervento del Presidente

"C'è ancora l'eco dello scrutinio e già la maggioranza in consiglio provinciale va in fibrillazione". Con queste parole i consiglieri di Forza Italia Vincenzo Fuschini e Anna Iachetta commentano quanto sta accadendo alla Rocca dei Rettori, dove tre consiglieri su cinque (Capuano, Panunzio e Iannace) hanno rimesso le deleghe al presidente Lombardi. "In assenza di specifiche motivazioni, e potrebbero anche essere condivisibili per come viene condotto l'ente provincia da tempo feudo subordinato al comune di Benevento, ci permettiamo di pensare che trattasi di rivendicazioni di gestione del potere piuttosto che di divergenze programmatiche, atteso che questo aspetto è quanto mai latitante nell'agenda della maggioranza cosa che solo noi di FI, ahimè denunciamo". Confidiamo in un intervento del Presidente che dia contezza all'intero consiglio di quanto sta accadendo e che non si trinceri dietro ai trascorsi impegni elettorali che, da presidente della provincia, lo hanno visto spendersi molto per asfaltare le strade provinciali della sua comunità a discapito di altre anche in condizioni peggiori. Era questa la politica del caminetto a cui abbiamo fatto riferimento al nostro insediamento la cui deriva e degenerazione potrebbe portare ad un utilizzo esclusivo degli enti pubblici per soli fini politico elettorali. Staremo a vedere a sentire".