AsLim Italy: "Patriciello sostenitore inarrestabile delle PMI Italiane" Fucci: "Il suo impegno per migliorare infrastrutture del Sud ha trovato forte eco tra gli elettori"

“Le elezioni europee del 2024 si sono concluse nella giornata tra il 9 e il 10 giugno, segnando un'importante vittoria sociale per Aldo Patriciello, veterano politico molisano e candidato della Lega”.

Così in una nota il presidente dell’associazione AsLim Italy, Alessandro Fucci che ritiene “Patriciello un vero promotore dello sviluppo economico e del benessere delle imprese e centri sanitari italiani”.

“La sua campagna elettorale – rimarca il dottore Fucci -, caratterizzata da un forte sostegno popolare e un programma focalizzato su temi chiave come la sostenibilità economica, la protezione del Made in Italy e il miglioramento delle infrastrutture nel Sud Italia, ha riscosso un notevole successo.

Patriciello ha promosso misure per incentivare la ricerca e lo sviluppo, contrastare la direttiva "case green" e sostenere l'uso dei biocarburanti. Ha inoltre proposto una riforma della Politica Agricola Comune (PAC) per sostenere direttamente le aziende agricole e introdurre l'etichettatura obbligatoria di origine per i prodotti alimentari.

Il suo impegno per migliorare le infrastrutture del Sud, condiviso con Matteo Salvini, ha trovato forte eco tra gli elettori del Meridione.

Con una carriera di oltre 16 anni al Parlamento Europeo, Patriciello continua a rappresentare una figura di spicco e un punto di riferimento per la sua comunità.

L'Associazione Liberi Imprenditori Italiani, AsLim Italy, è orgogliosa di esprimere il proprio sostegno ad Aldo Patriciello, un leader visionario e infaticabile sostenitore delle piccole e medie imprese (PMI) italiane. Patriciello ha dimostrato – conclude Fucci -, attraverso il suo impegno politico ed economico, una comprensione profonda delle esigenze delle PMI, promuovendo politiche che favoriscono l'accesso ai finanziamenti, l'innovazione e la competitività sul mercato globale”.