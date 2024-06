Pronto soccorso Sant'Agata, Mastella: "Chiusura non condivisibile" "Incidente e malattie non vanno in vacanza: management San Pio trovi soluzione"

"La decisione di disporre la chiusura notturna del Pronto soccorso di Sant'Agata de' Goti non è assolutamente condivisibile. Incidenti e malattie non vanno in vacanza, né hanno orari stabiliti. E' una misura che così come concepita appare come uno schiaffo a quei territori", lo scrive in una nota il sindaco Clemente Mastella.

"E' certamente vero che vanno evitati furori demagogici, perché il tema della carenza d'organico nelle strutture ospedaliere in generale e nei reparti d'emergenza in particolare, è diventato allarmante sul piano nazionale e addirittura devastante nelle aree interne e negli ospedali più piccoli. Tuttavia è dovere del management del San Pio quello di cercare soluzioni diverse: potrebbe essere utile una sinergia e una collaborazione con l'Asl o con altre strutture ospedaliere. La chiusura notturna del PS di Sant'Agata non è né una soluzione, né una via d'uscita logica: è una sconfitta", chiude il Sindaco Mastella.