Un sannita campione d'Italia Under 15. Mastella: "Congratulazioni" "Cristian Cioffi giovane difensore è uno dei talenti più cristallini del calcio giovanile"



Complimenti, a nome dell'Amministrazione comunale, a Cristian Cioffi che si è laureato, con la maglia della Roma campione d'Italia under 15. Un risultato prestigioso per questo giovane difensore beneventano, già colonna della Nazionale di categoria, che è uno dei talenti più cristallini del calcio giovanile. Percorra questa strada con sempre maggiore umiltà e impegno", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"Rinnovo poi le congratulazioni alla Grippo Drs, dove Cioffi si è formato, fucina di bravura calcistica di consolidato e altissimo livello: i risultati di Cristian sono un attestato ulteriore della qualità del lavoro di Guido e Luigi De Rosa", conclude Mastella.