L’ex Sindaco di Cusano Mutri, Giuseppe Maria Maturo aderisce a Forza Italia Rubano: Forza Italia cresce e lavora per il rilancio del Sannio

Giuseppe Maria Maturo, già Sindaco di Cusano Mutri e Presidente del Consiglio Provinciale di Benevento, aderisce a Forza Italia.

Maturo, medico odontoiatra, è stato recentemente eletto consigliere comunale a Cusano Mitri, nella lista guidata dal Sindaco Pietro Crocco, risultando il primo degli eletti.

“Ho inteso compiere - questa scelta politica - ha dichiarato Maturo - in coerenza con il sostegno elettorale che l’onorevole Francesco Maria Rubano ha manifestato alle elezioni comunali di giugno scorso alla lista Uniti per Cusano. La mia esperienza politica vissuta a vari livelli è stata sempre vicina ai valori democratici e cristiani, oggi rappresentati da Forza Italia, guidato dall’apprezzato segretario nazionale Antonio Tajani. Insieme a tanti amici a me vicini apporteremo un contributo politico concreto al territorio sannita” ha concluso l’ex primo cittadino di Cusano Mutri.

“Forza Italia cresce, giorno dopo giorno, - ha dichiarato l’onorevole Rubano - con l’adesione di amici che hanno idee e consenso da mettere a disposizione per il rilancio della nostra provincia.

Giuseppe Maria Maturo sarà un riferimento importante per il partito che proprio a Cusano Mutri alle recenti elezioni europee ha registrato un forte risultato con 602 voti di lista pari al 25.16%. Apriamo le porte di Forza Italia a quanti hanno voglia di mettere la propria esperienza a servizio dei cittadini e delle istituzioni” ha concluso Rubano.