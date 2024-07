Matera: "Italia prima in attuazione Pnrr, volàno per aree interne" Così il senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera

“L’Italia del governo Meloni continua a collezionare risultati essenziali per la nostra nazione.

A proposito di Pnrr, dopo aver ottenuto il pagamento della quinta rata e aver richiesto la sesta, l’Unione europea riconosce all’Italia di aver raggiunto il primato europeo per l’attuazione del Piano.

È un dato molto incoraggiante, è utile ricordare che il Pnrr può rappresentare un volano per le aree interne e per un riequilibrio territoriale che è indispensabile all’Italia”.

Lo dichiara in una nota il senatore Domenico Matera, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Politiche Ue.