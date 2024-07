Fioretti: la scure del Governo Meloni si abbatte sui comuni Per tanti enti "il danno oltre la beffa"

"Come volevasi dimostrare: la scure del Governo Meloni si abbatte sui comuni. Al netto delle smentite, delle fanfare di Giorgetti che racconta le solite favole, la realtà è che il Partito Democratico aveva messo in guardia sui tagli di risorse in arrivo, e tagli di risorse ci sono stati per gli enti locali".

Così ?Floriana Fioretti Componente Direzione Nazionale Pd "Ben 250 milioni di tagli di risorse per quegli enti che, superando carenze di personale e altri gap, sono riusciti a investire al meglio i fondi del Pnrr. Il danno oltre la beffa dunque, visto che tanti enti che erano riusciti ad avviare i progetti già hanno dovuto fare i conti con problemi come l'aumento dei costi delle materie prime e dell'energia, ora si troveranno con cantieri avviati e risorse tagliate che impediranno di completare i progetti.

Un quadro assurdo, nascosto solo per le elezioni europee ed amministrative, e oggi svelato in tutta la sua drammatica realtà. La realtà di un Governo che tra autonomia differenziata, devastazione della sanità pubblica in favore di quella privata e tagli agli enti locali sta tirando fuori il suo vero volto, purtroppo a spese del Paese".