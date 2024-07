Pics, il Pd: "Infiltrazioni, incuria, abbandono: altro che capolavori" I consiglieri dem: "Dal Lapidarium all'info-point: risorse sperperate"

Il gruppo consiliare del Pd torna a intervenire sui Pics: "È da tempo che i consiglieri comunali del PD sottolineano la superficialità e la sciatteria dall'amministrazione Mastella nella gestione dei progetti Pics ed un modus operandi che fa acqua da tutte le parti.

Perché oltre a fare acqua concretamente, nel senso delle infiltrazioni che purtroppo sono comun denominatore nelle varie opere inaugurate dall'amministrazione, dal Museo diocesano in Piazza Orsini al Lapidarium dell'Arco di Traiano, la situazione delle opere realizzate con i fondi Pics è ben lontana dall'immagine dei capolavori offerta dall'amministrazione.

Basta guardare la desolazione e il degrado in cui versa l'info-point di Piazza Cardinal Pacca a

servizio dei turisti che arrivano in città, e che invece restituisce ai visitatori un'immagine di incompiuto e abbandonato: la struttura è chiusa e quello che doveva essere un giardino sensoriale è invece (come in diverse altre parti della città) un'area incolta in cui dominano le erbacce. Per un progetto costato ben un milione di euro.

Un progetto che, ricordiamo, è stato realizzato là dove sono emersi reperti storici di inestimabile valore, interrati per permettere la costruzione di quella che oggi è una cattedrale nel deserto: una vicenda arrivata anche all'attenzione del ministro Sangiuliano proprio grazie al Pd, che ha invitato il senatore Verducci a verificare la situazione e successivamente a presentare un'interrogazione in merito per sottolineare le scelte incomprensibili dell'amministrazione Mastella.

Un quadro che purtroppo è comune anche agli altri progetti: il Lapidarium dell'Arco di Traiano, costato 1 milione e 800mila euro, è oggetto di infiltrazioni d'acqua, con i reperti che dovrebbero essere mostrati ai turisti che ancora non ci sono (verrebbe da dire per fortuna, perché altrimenti ci pioverebbe sopra).

Insomma da un lato si sbandierano capolavori e bellezza, dall'altro però c'è la realtà, fatta di chiusure, infiltrazioni e abbandono. E di risorse sperperate".