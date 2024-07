Raccolta e spazzamento: servizio ad Asia per altri otto anni Nuovo contratto di servizio per oltre 92 milioni di euro. Mastella e Madaro: "Benevento sia modello"

E' stato sottoscritto questa mattina, davanti al notaio Gerardo Santomauro, il contratto di servizio attraverso cui il Comune di Benevento ha affidato all'Asia il servizio di raccolta e spazzamento rifiuti in città per il periodo di otto anni ed un importo di oltre 92 milioni di euro più Iva. Il contratto parte dallo scorso primo luglio, con efficacia retroattiva.

Alla firma erano presenti il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, l'amministratore unico Asia, Donato Madaro, il segretario comunale di Palazzo Mosti, Riccardo Feola, il dirigente comunale del settore Ambiente, Maurizio Perlingieri e il responsabile dell'area tecnica Asia, Fernando Capone.

"Si tratta di un momento storico per l'azienda - commentano Mastella e Madaro - che per la prima dalla sua costituzione, superando il vaglio del controllo Anac, l'Autorità nazionale anticorruzione, riceve l'affidamento per un lungo lasso di tempo invece che di anno in anno. Ciò consentirà di proseguire con maggiore incisività l'opera di rinnovamento tecnologico ed infrastrutturale che l'Asia ha già avviato e porterà avanti anche attraverso i 7 milioni di euro a valere sui fondi del Pnrr, nel solco del piano industriale recentemente approvato. L'obiettivo è di alleggerire la tassa per i cittadini attraverso l'applicazione della Tarip (tassa rifiuti calcolata non più sui metri quadrati dell'abitazione ma su quanto effettivamente conferito), la realizzazione dell'impianto di multimateriale in contrada Olivola e, non per ultimo, la lotta agli sversamento abusivi con isole ecologiche smart e recintate al posto degli attuali ecopunti".

"Tutte le nostre azioni - concludono Mastella e Madaro - trovano la matrice comune nella volontà di rendere alla comunità il migliore servizio possibile e far diventare Benevento una delle città modello nella raccolta differenziata e tutela ambientale".