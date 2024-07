Zuppi a Benevento: "Aree interne sono comunità, ma serve strategia" Il presidente della Cei a confronto con i vescovi.

"Le aree interne del Nord e del Sud stanno accompagnando dalle stesse difficoltà, con qualche variante in negativo per il Mezzogiorno, dove ci sono ulteriori mancanze di strutture e di opportunità. Se non ci sono possibilità, infrastrutture, collegamenti, si va a cercare altrove. Il grande vantaggio delle aree interne è che spesso c'è molta più comunità che altrove". Lo ha detto il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana (Cei), in occasione dell'incontro dei vescovi delle Aree Interne a BENEVENTO . "Alla politica - ha aggiunto Zuppi - chiediamo che le aree interne siano d'aiuto non solo a conservare il passato, ma anche a costruire il futuro. Un'idea seria di accoglienza può dare futuro alle aree interne e anche al nostro Paese". iniziativa, promossa dall'arcivescovo metropolita di BENEVENTO Felice Accrocca, si rinnova ormai da cinque anni. Al raduno sono presenti una trentina di vescovi, provenienti da 14 regioni, che - si spiega in una nota - "aiuteranno a condividere idee e progetti per una pastorale adeguata alle esigenze attuali e che sia anche da pungolo alla politica".