"A Benevento aumento prezzi ingiustificato: si istituisca l'osservatorio" La proposta del Pd: "Rincari da oltre 400 euro all'anno: in nessuna città del Sud è accaduto"

Sull'aumento vertiginoso dei prezzi dei beni a Benevento interviene il Partito Democratico: “Siamo fortemente preoccupati per i report che, ormai in maniera costante, individuano Benevento come una delle città in cui aumenta di più l'inflazione ed il costo della vita.

Nell'ultimo report infatti Benevento è terza per rincari, con un aumento pari a 406 euro a famiglia in un anno. Ma ciò che colpisce è che nella top ten stilata questa volta dall'Unione Nazionale Consumatori Benevento è dietro a città come Siena e Pisa, e addirittura davanti a città come Venezia, Trieste, Lucca, Parma, Bolzano, Treviso, Ferrara: tutte realtà del Centro-Nord, molto più ricche di Benevento e con redditi pro capite di gran lunga superiori.

E' chiaro dunque che un aumento di 400 euro in una città con un reddito pro capite medio di 20mila euro incida molto di più che in una città dove il reddito medio è superiore di diverse migliaia di euro, come nel caso di specie.

E' preoccupante osservare come Benevento sia l'unica realtà del centrosud a vivere questo trend in maniera costante, e bisognerebbe assumere iniziative ad hoc per monitorare e indagare il fenomeno in maniera incisiva, evidenziando eventuali abusi, per evitare che la situazione si protragga portando ulteriori danni ai cittadini. Si valuti, ad esempio, la possibilità di creare un osservatorio comunale prezzi e tariffe, esperienza già avviata a livello comunale in altre realtà italiane”.