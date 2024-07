Barone e Bocchino (Lega): "Ok a Odg di Zinzi per Benevento - Caserta" "Governo si impegna a valutare opportunità di inserire opera in aggiornamento contratto Mit-Anas"

“Da tempo sosteniamo che l’impegno della Lega per la Caserta-Benevento era costante, oggi c’è un primo importante risultato grazie al deputato e vice coordinatore regionale Gianpiero Zinzi che ha presentato un ordine del giorno, approvato con il parere favorevole del Governo pochi minuti fa dall’aula di Montecitorio, che impegna l'Esecutivo ‘a valutare l’opportunità di prevedere nel prossimo aggiornamento del contratto di programma MIT-ANAS l’inserimento dell’intervento di realizzazione dell’asse stradale Caserta-Benevento’”. Ad annunciarlo sono Luigi Barone, responsabile nazionale della Coesione Territoriale e Zes della Lega Salvini Premier e il segretario provinciale del partito nel Sannio Luigi Bocchino. “Ringraziamo l’onorevole Zinzi per l’attenzione e il ministro Salvini e la Lega per l’interesse rispetto alle esigenze serie e reali dei territori”, proseguono Barone e Bocchino che aggiungono: "Per noi la Caserta-Benevento è strategica perché consentirà ai territori di tre province, ovvero trenta comuni e quasi 200mila abitanti, di uscire da un isolamento stradale che attualmente impedisce, per colpa di una Regione inadempiente e non certo per l'autonomia differenziata, anche normali collegamenti in tempi congrui. Con la nuova arteria a quattro corsie si decongestionerebbe il traffico pesante, si abbasserebbero i livelli di incidentalità, si migliorerebbero le condizioni di vita nei centri abitati e l’accessibilità al territorio, ovviamente aumenterebbe la competitività territoriale grazie a una migliore rete infrastrutturale che fornirebbe un’adeguata arteria stradale alle zone di sviluppo industriali nate nell’ultimo ventennio”, concludono i dirigenti della Lega.

Si tratta di un ordine del giorno presentato in sede di conversione del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.



Ecco il testo integrale dell'ordine del giorno:

La Camera,

in sede di conversione del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport (AC 1937),

premesso che:

l’articolo 5 reca disposizioni urgenti per il completamento di interventi infrastrutturali;

gli investimenti in opere pubbliche di rilievo strategico portano benefici concreti a tutta la collettività. Un patrimonio infrastrutturale moderno e connesso è fondamentale per sviluppare una mobilità di merci e persone, efficace ed efficiente, che possa sostenere la crescita a lungo termine di un territorio, oltre che incrementarne l’attrattività e consolidarne le capacità competitive;

l’asse stradale Caserta-Benevento è un'opera strategica e fondamentale per lo sviluppo delle aree interne della Campania che da diverso tempo continuano a pagare a caro prezzo, in termini di mobilità e sviluppo, la carenza di infrastrutture idonee ed adeguate;

si tratta di un'infrastruttura di collegamento, di categoria B1, che tocca le tre province di Caserta, Avellino e Benevento, con bretelle di collegamento alla variante di Caserta e alla tangenziale di Benevento, 1° lotto – dallo svincolo con la A30 (CE) allo svincolo di Paolisi (BN);

sebbene per il suddetto intervento, che consentirà ad una vasta area vasta di uscire da un isolamento infrastrutturale che dura da troppo tempo, sia già stato definito il progetto tecnico di fattibilità economica e sia già stato completato anche il dibattito pubblico, l’opera non risulta al momento inserita nel contratto di programma MIT-ANAS 2021 /2025;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere nel prossimo aggiornamento del contratto di programma MIT-ANAS l’inserimento dell’intervento di realizzazione dell’asse stradale Caserta-Benevento.

9/1937-A/69 ZINZI

APPROVATO