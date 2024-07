Matera (Fdi): "Intervento per far rimuovere le transenne su Corso Montella" "Colloquio positivo con il Rup e col Provveditore: importanti passi avanti"

"Ho interloquito direttamente con il Rup e con l’ingegnere Placido Migliorino, Provveditore del Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili. Sono lieto di poter comunicare che sono stati compiuti importanti step in avanti per quel che riguarda la burocrazia dell’intervento avente ad oggetto il rifacimento della facciata dell’Istituto penale minorile di Airola”. Lo fa presente il Senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera. “In particolare – prosegue il medesimo – ho appreso da Migliorini come il Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato in questione abbia approvato, con piccole prescrizioni, il progetto esecutivo. Nel momento in cui tali prescrizioni saranno oggetto di adempimento, mi è stato assicurato, si darà il nulla osta al completamento della fase progettuale ed al conseguente avvio della procedura di gara finalizzata all’individuazione del soggetto che dovrà realizzare i lavori. Verosimilmente verso la fine del mese di Settembre potrebbero iniziare, si spera, i lavori. Desidero ringraziare l’ingegnere Migliorini – prosegue il Senatore Matera – per la disponibilità e l’attenzione che sta prestando alle istanze del nostro territorio. Quello della facciata dell’Ipm è un intervento che seguo con particolare vicinanza ed interesse in forza dei sentimenti di prossimità che mi legano alla Comunità di Airola. Pertanto – conclude Matera - il mio impegno affinchè si possa dare il via a questa opera che, da una parte, ripristinerà condizioni di sicurezza per la popolazione e, dall’altra, con indubbio beneficio per il decoro del luogo, consentirà di rimuovere le transenne che stazionano da anni ormai lungo il corso Montella, punto simbolo della città che proietta verso la chiesa vanvitelliana”. Sarà mia cura continuare ad interloquire con gli uffici del Provveditorato per fare tutto il possibile affinché si possa recuperare tempo.