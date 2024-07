"Fratelli d'Italia smetta di essere consociativa con Mastella in Provincia" Fuschini: "Mauriello quasi accondiscendente: si riunisca il centrodestra e si faccia chiarezza"

"In occasione dell’ultimo Consiglio Provinciale insieme agli amici della Lega, dell’UDC e Noi Moderati, abbiamo palesato particolare imbarazzo circa le posizioni spurie del collega Gaetano Mauriello di Fratelli d'Italia che già al momento dell'insediamento dell'assise provinciale, su indicazione precisa del Senatore Matera, risultavano essere molto blando, per non dire accondiscendente alla pseudo maggioranza Mastella-Lombardi.

Non a caso, in questo mandato consiliare, a porre le questioni politico amministrative è sempre il gruppo consiliare di Forza Italia con interventi chiari e non equivoci e con interrogazioni scritte e mirate. Mai un atto, forte o costruttivo, che abbia caratterizzato Fratelli d'Italia quale forza politica di opposizione. Eppure assistiamo, sistematicamente, a scelte che mortificano i territori perché prese solo in favore di chi ha legami con Mastella. Concordiamo pienamente con i segretari provinciali di Lega, UDC e Noi Moderati, di riunire al più presto il centro destra sannita per fare chiarezza sulle posizioni delle diverse forze politiche che "dovrebbero" , e il condizionale è d'obbligo, essere alternative a Noi di Centro, evitando presunti consociativismi la cui percezione inizia farsi strada anche tra la stessa base elettorale della destra storica. I risultati delle europee in chiave centrodestra sannita sarebbero potuti essere maggiori. La chiarezza delle posizioni è il marchio di fabbrica impresso dall’Onorevole Francesco Maria Rubano e dalle forze politiche responsabili e cristalline della coalizione di centrodestra e a cui Forza Italia, per rispetto dei suoi elettori, non vuole venir meno" così in una nota a sua firma, Vincenzo Fuschini, capogruppo di Forza Italia in Consiglio Provinciale