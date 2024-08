Scalo merci, gallerie in città e depuratore: così Benevento rinasce L'infrastruttura in zona Asi: traguardo storico grazie a sinergia con Confindustria

“Benevento rinasce e dimostra di essere un modello di riferimento in Italia”. Il sindaco Clemente Mastella incassa con soddisfazione il risultato ottenuto e presenta le prossime tappe che rivoluzioneranno la città: dallo sviluppo economico alla mobilità, dalla depurazione alla cultura fino al completamento della Diga di Campolattaro.

L'ok del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) e l’assegnazione di risorse FSC alla Regione Campania si traduce nella realizzazione di importanti interventi per Benevento e il Sannio, dettagliati in un apposito incontro in programma a Palazzo Mosti.

Si va dal completamento dell'Asse interquartiere Area stadio rione Libertà- rione Mellusi (€. 29.400.00,00) alle infrastrutture per lo Scalo Merci in Zona Asi Ponte Valentino (€. 30.000.000,00); dal Museo egizio (€. 4.000.000,00) al completamento della rete fognaria e dell’impianto di depurazione: €.25.000.000,00. E ancora fondi anche per il completamento della Diga di Campolattaro ai fini irrigui e potabilizzazione: €.290.000.000,00.

Scalo Merci in Zona Asi Ponte Valentino

“Un risultato che dimostra come il lavoro sinergico tra istituzioni premia fortemente. Ne è esempio lo scalo merci in zona Asi, un obiettivo raggiunto grazie alle basi gettate dal protocollo del 2017 con il presidente di Confindustria, Oreste Vigorito, la Provincia e l'università. Un risultato raggiunto anche grazie all'impegno della Regione Campania e per cui ringrazio il Ministro Fitto. Non è lo stesso – aggiunge invece piccato il sindaco - per quei parlamentari che oggi si intestano meriti e allora neanche c'erano”.

Trenta milioni di euro per la realizzazione dell'infrastruttura che rappresenta “Un percorso virtuoso di lavoro condiviso” anche per il Presidente del Cosorzio Asi, Domenico Vessichelli. “E' una giornata storica per l'economia del Sannio – aggiunge Vessichelli – nata da un'intuizione felice di Confindustria, Comune e Unisannio e portata avanti con tanta ostinazione. Un risultato che rende più competitive le aziende esistenti e più attrattiva tutta la zona in un momento delicato come l'istituzione della zes unica che tende a livellare il settore. Un finanziamento fondamentale per un'opera che sarà necessario presentare in modo specifico”.

Asse interquartiere Area stadio rione Libertà- rione Mellusi

Mastella non manca di sottolineare “Si tratta di opere che rivoluzioneranno la città, tante purtroppo ferme da anni e imbrigliate in quei disastri ereditati che proviamo a risolvere”. In quest'ottica è emblematico l'Asse interquartiere che collegherà l'area stadio rione Libertà- rione Mellusi, finanziato per 29.400.00,00 di euro.

“Un progetto – spiega Mastella – nato quarant'anni fa quando era sindaco Antonio Pietrantonio e ministro per il Mezzogiorno, Salverino De Vito e mai portato a termine. Il progetto renderà la città più facilmente percorribile”. “L'asse interquartiere – ha dettagliato il dirigente Antonio Iadicicco - era stato immaginato nell'ambito del piano Zevi-Rossi, per unire città cresciuta intorno ai fiumi. Nella progettazione privilegeremo il completamento delle gallerie per il collegamento tra Rione Libertà e Mellusi e la costruzione di un parcheggio interrato”.

Museo egizio

Di fondamentale importanza i 4 milioni assegnati per la creazione del Museo Egizio che permetterà di far nascere a Benevento il secondo istituto culturale italiano del genere più importante, dopo Torino. “Un modo per promuovere l'intera rete museale della Provincia - ha specificato il Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi – e che abbiamo raggiunto grazie ad un costante e proficuo dialogo con il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano”.

Depurazione e completamento Diga Campolattaro

Di grande importanza anche i fondi assegnati al Sannio per il completamento della rete fognaria e dell’impianto di depurazione: 25 milioni di euro.

E per il completamento della Diga di Campolattaro ai fini irrigui e potabilizzazione: ben 290 milioni di euro che fanno lievitare i fondi già destinati all'opera a 750 milioni.

“Con questo finanziamento si completa proprio quel corpo di potabilizzazione sempre discusso per le aree del pre fortore ma anche per la Valle Telesina, la città di Benevento, Medio Calore e Valle Caudina non solo per il servizio irriguo. Un passaggio fondamentale in questo momento di crisi idrica per rendere autonomo il nostro territorio”.

Mastella: ora puntiamo sui fiumi

Il sindaco Mastella ha poi voluto lanciare un appello ai cittadini contro il degrado e il vandalismo. “In quest'ottica di rinascita e crescita dobbiamo dimostrare responsabilità e attenzione”. E annunciare anche la destinazione di nuovi finanziamenti che si provcerà a recuperare per Benevento, circa 18 milioni di euro. “E' ormai tempo – ha spiegato Mastella – che si intervenga sui fiumi per trasformarli da problema a risorsa. Su questi punteremo, in particolare per l'area del Calore per cui immagino un importante percorso di valorizzazione”.