Il sindaco di San Nicola Vernillo aderisce a Fratelli d'Italia Continua la marcia di radicamento sul territorio del partito della Meloni

Continua la marcia di radicamento sul territorio di Fratelli d'Italia. A dire sì ai meloniani un nome di primissimo piano quale quello di Arturo Leone Vernillo, da tre anni sindaco di San Nicola Manfredi. "Saluto con grande soddisfazione - commenta il Senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera - l'ingresso dell'amico Arturo tra le fila del partito. Insistiamo nel percorso di capillarizzazione sul territorio sannita, non ultimo attraverso un dialogo che si fa sempre più serrato e sempre più stretto con i rappresentanti del mondo istituzionale locale. Anche nel Medio Calore - insiste il parlamentare - il partito sta conoscendo una crescita importante, cosa che ci lascia molto ottimisti in ottica dei prossimi appuntamenti elettorali quali quelli delle Regionali e delle Provinciali, appuntamento quest'ultimo che sarà restituito al voto diretto popolare, come da preciso impegno assunto da Fratelli d'Italia". Ma tornando all'adesione di Vernillo, figura sulla quale il partito punta molto in ottica delle menzionate Provinciali, la sua non sarà l'unica da parte di sindaci. Diversi altri Primi Cittadini del territorio sannita, infatti, stanno interloquendo con il Senatore Matera nell'ottica di un eventuale ingresso in Fratelli d'Italia. Non ultimo Carmine Agostinelli, sindaco di San Bartolomeo in Galdo, il cui "si" al partito è imminente.

"La nostra base - prosegue e conclude Matera - diventa sempre più ampia e sempre più solida. L'obiettivo chiaro è quello di creare una filiera istituzionale della quale non potranno che trarre beneficio Comunità e territori".