Lombardi: "Bene sindaci su Ferrovia Valle Caudina: Eav risponda" Il presidente della Provincia: "Nostri appelli non hanno sortito effetti sperati: stallo di 60 mesi"

Il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha espresso il pieno apprezzamento e la sentita condivisione per l’iniziativa assunta dai Sindaci della Valle Caudina in relazione al perdurare della interruzione del pubblico servizio ferroviario sulla tratta Benevento – Cancello via Valle Caudina.



In una lettera inviata al Sindaco di Montesarchio, Sandomenico, e a quello di Arpaia, Fucci, anche nella sua qualità di Presidente dell’Unione dei Comuni della Città caudina, Lombardi ha ricordato che precedenti appelli all’EAV, Ente concessionario, per il completamento dei lavori e la riconsegna al pubblico della essenziale infrastruttura

di collegamento non hanno sortito effetti concreti. E questo sebbene sia di tutta evidenza l’importanza strategica di questa tratta (la più breve nella relazione e collegamento tra capoluogo di Regione e capoluogo di Provincia, essendo parallelo alla Via Appia Regina viarum) per l’economia locale e regionale e per offrire ai tantissimi cittadini

pendolari la possibilità di raggiungere le sedi di servizio nell’area metropolitana in tempi ragionevoli.

Del resto, ha proseguito Lombardi, basterebbe la semplice notazione del fatto che la Ferrovia Benevento – Cancello è a servizio di Comuni di 4 province della Campania per indicarne il “peso specifico” nel contesto delle infrastrutture di servizio. Infine, ha aggiunto sul punto il Presidente della Provincia di Benevento, è appena il caso di sottolineare come la mancanza dei servizi ferroviari nella Valle caudina comportino un abnorme aumento del traffico automobilistico sulla Statale 7 Appia, con le conseguenze che tutti conoscono.

La Provincia di Benevento, ha concluso il Presidente Lombardi, si associa dunque ancora una volta all’appello delle Istituzioni locali della Valle Caudina e rinnova all’EAV la premura perché finalmente si ponga fine ad una situazione di stallo che va avanti da 60 mesi.

Lombardi si è dichiarato disponibile ad ogni ulteriore iniziativa a supporto della lotta della comunità caudina.