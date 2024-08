Giorgione: "Intitolare Campo Scuola CONI di Benevento a Giovanni Caruso" Il consigliere comunale di Forza Italia: presenterò richiesta al Coni e alla Provincia

Il consigliere comunale di Forza Italia, Gerardo Giorgione, propone di intitolare il Campo Scuola CONI di Benevento, al Rione Libertà alla memoria di Giovanni Caruso, figura dello sport sannita recentemente scomparsa, un uomo che ha dedicato la sua vita in particolare all’atletica leggera, punto di riferimento per centinaia di giovani atleti.

“Giovanni Caruso non è stato solo un maestro di sport, ma un maestro di vita per tanti ragazzi. Ha saputo trasmettere i valori dello sport con un rigore e una passione che pochi possiedono, ma sempre con quella umanità che lo rendevano una figura unica e amata da tutti," ha dichiarato il consigliere comunale di Benevento Gerardo Giorgione. "Credo che intitolare a lui il Campo Scuola CONI sia il giusto tributo per onorare una vita spesa al servizio dello sport e della nostra comunità." “ La proposta di intitolazione - ha annunciato Giorgione - verrà presentata ufficialmente al CONI e al Presidente della Provincia,, Nino Lombardi, nei prossimi giorni. Auspico che la proposta possa trovare l’appoggio di tutte le forze politiche e della comunità sportiva locale, affinché il nome di Giovanni Caruso possa continuare a vivere attraverso uno dei luoghi a lui più cari, dove ha formato generazioni di atleti con dedizione e amore”.