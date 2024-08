"Finanziamenti aziende agricole e agriturismi: urgente assumere professionisti" La sollecitazione di Limata, Responsabile Agricoltura e Ambiente di Forza Italia Benevento

Sebastian Limata, Responsabile Agricoltura e Ambiente di Forza Italia Benevento, richiama l'attenzione sull'importanza di garantire efficienza e rapidità nell'erogazione dei finanziamenti previsti dai nuovi bandi CSR 2023-2024 per le aziende agricole e gli agriturismi. “La mancanza di dirigenti e funzionari negli ispettorati agrari – sottolinea Limata – rischia di rallentare ulteriormente il processo di valutazione delle domande. È fondamentale assumere professionisti del settore per limitare lunghe attese e danni. In alternativa, si potrebbe pensare alla rotazione di liberi professionisti come tecnici istruttori.”

"Ciclicamente vengono pubblicati bandi e misure per il sostegno alle aziende agricole e agli agriturismi, ma gli uffici pubblici non dispongono di personale sufficiente per gestire l’arrivo delle pratiche. Questo causa ulteriori rallentamenti burocratici che danneggiano tutti, poiché l'agricoltura è il punto di partenza per l'intero sistema economico. Perché non prevenire questi problemi? Se chi di dovere non interviene in tempo, rischiamo di trovarci di fronte a un sistema ingolfato a breve," avverte Limata.

"L'amministrazione regionale dovrebbe agire per evitare impasse burocratica, con nuovi concorsi volti a fronteggiare la carenza di organico, selezionando le persone giuste per i ruoli giusti", conclude il responsabile Agricoltura di Forza Italia Benevento.