Crisi idrica, Limata (FI): "Inaccettabile che Mastella scarichi sui sindaci" "Lui e De Luca si assumano le loro responsabilità anziché girare la frittata"

"I sindaci dei comuni del Sannio, come Tocco Caudio, Ponte, Ceppaloni, Airola, Durazzano e Pago Veiano, e tanti altri, stanno affrontando problemi idrici gravissimi, senza avere alcuna responsabilità nella gestione fallimentare che ha portato a questa situazione. Non è giusto che vengano additati o strumentalizzati da chi, come Mastella, cerca solo di proteggere il proprio potere politico a scapito delle comunità locali", lo dichiara Sebastian Limata, dirigente provinciale di Forza Italia. "Le vere responsabilità - spiega Limata - ricadono su chi ha governato la Regione Campania negli ultimi cinque anni, ovvero il duo Mastella-De Luca, che ha avuto tutti i mezzi per intervenire e risolvere, ma ha preferito "menar il can per l’aria", senza affrontare realmente le criticità del territorio. Purtroppo continuiamo ad assistere al tentativo maldestro di ‘girare la frittata’ e di scaricare le colpe su chi sta invece subendo le conseguenze di anni di disinteresse e inefficienza. Se Mastella e i suoi alleati - incalza Limata - fossero stati capaci o realmente interessati al benessere dei cittadini, in 5 anni di governo con De Luca avrebbero finanziato le opere necessarie per risolvere i problemi idrici ormai noti a tutti. Invece, la loro incapacità e il loro disinteresse hanno portato le nostre comunità a dover affrontare una crisi evitabile, aggravata da una gestione politica improntata più alla conservazione del potere che alla risoluzione dei problemi. Mastella e De Luca in questi anni hanno preferito mantenere il controllo politico degli Enti e delle Partecipate, a cominciare proprio dal gestore idrico Gesesa il cui Presidente è diretta emanazione di Mastella, attraverso logiche familiari e clientelari, lasciando i cittadini senza risposte adeguate e senza acqua. La smetta di cercare scuse e capri espiatori, e cominci ad assumersi la responsabilità delle sue azioni".