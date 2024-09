Fondi per assumere funzionari enti locali: il plauso di Matera Finanziati anche 35 enti del Sannio per assumere 47 figure

“Accogliamo con grande soddisfazione la destinazione di fondi che consentiranno di dare linfa agli organici degli Enti locali. Questo Governo si sta confermando attento alle esigenze del territorio in tutte le sue sfaccettature”. Lo fa presente il Senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera nel commentare la destinazione di fondi agli Enti locali, anche sanniti, in forza dei quali quest’ultimi potranno assumere, tramite procedura concorsuale, nuovi funzionari. “Un grande ed apprezzabile sforzo è stato posto in essere per il territorio sannita – commenta ancora Matera – da parte del Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud alla Presidenza del Consiglio dei Ministri”. Tra Provincia di Benevento, Comunità montane e diversi Comuni, nel dettaglio, sono 35 gli Enti afferenti al territorio sannita che risultano beneficiari e che, a loro volta, avranno la possibilità di assumere 47 figure. “I nostri Enti di prossimità – si avvia a concludere il Senatore Matera – che versano sovente in condizioni di sotto organico avranno la possibilità di procedere a innesti che, per quanto non risolutivi degli affanni, senza dubbio potranno contribuire ad efficientare il lavoro degli uffici e, di conseguenza, i servizi a pro dei cittadini”