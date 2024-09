D'Aloia aderisce a Forza Italia, Rubano: "Crescente fiducia nel nostro impegno" Rubano: impegno per rispondere alle esigenze dei cittadini del Sannio

Pina D’Aloia, assessore comunale di Casalduni, ha ufficialmente aderito a Forza Italia. Alle elezioni comunali, D'Aloia ha ottenuto 103 voti di preferenza, risultando la seconda candidata più votata tra gli eletti. "Ho deciso di aderire a Forza Italia perché è la casa dei moderati, il partito che rappresenta meglio i valori in cui mi riconosco", ha dichiarato Pina D'Aloia. "Mi ha colpito particolarmente il radicamento di Forza Italia nel nostro territorio e la presenza costante del parlamentare Francesco Maria Rubano tra la gente. Non eravamo abituati a questo tipo di vicinanza: prima gli eletti voltavano le spalle al territorio già il giorno dopo le elezioni. Con Forza Italia, invece, vedo un impegno concreto per il cambiamento. Sono certa che, insieme a tanti amici, riusciremo a fare un ottimo lavoro per i nostri cittadini", conclude l'Assessore d'Aloia.

Il segretario provinciale di Forza Italia, Francesco Maria Rubano, accoglie "con grande piacere l'ingresso dell'assessore Pina D'Aloia nella nostra squadra. La sua scelta testimonia la fiducia che molti, a livello locale, stanno riponendo in Forza Italia. Alle recenti elezioni Europee abbiamo ottenuto il primato elettorale a Casalduni, con il 21,54% dei voti di lista, e questo risultato ci dà la spinta per continuare a lavorare con entusiasmo. Sono certo che, con l'impegno di Pina e di tanti amici, continueremo a crescere e a rispondere concretamente alle esigenze dei cittadini del Sannio", così conclude il parlamentare Francesco Maria Rubano.