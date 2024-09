Fratelli d'Italia: aderiscono sindaci e amministratori nel Sannio A Moiano entra Mauriello e si profila l'ingresso di un sindaco donna

Continua la marcia di radicamento sul territorio sannita di Fratelli d’Italia. E’ Moiano, in particolare, a partorire una nuova adesione. A dire si al partito dei meloniani è stato il consigliere comunale Giovanni Mauriello, alla sua primissima con la politica attiva. “Sono emozionato e contento di entrare in questa Comunità politica dove - ha fatto presente il giovane esponente - da giovane quale sono avró modo di confrontarmi e crescere politicamente. Per il resto, per me è stato naturale dire si a Fratelli d’Italia dal momento che mi sono sempre riconosciuto nei valori di una destra moderata ed attenta alle esigenze delle famiglie e dei lavoratori. Un grazie al Senatore Matera – la conclusione - che sta rappresentando una interfaccia e, allo stesso tempo, una grande possibilità per le nostre Comunità”. “Siamo felici di accogliere nel partito un giovane propositivo ed appassionato come Giovanni – ha sottolineato, invece, il Senatore Domenico Matera – Da una parte proseguiamo il nostro percorso di radicamento sul territorio stabilendo una dialettica sempre più puntuale e costante con gli amministratori comunali, che sono il “polso” delle questioni locali. Il partito vuole aprirsi sempre più – e lo stiamo dimostrando da tempo – a persone che sono animate da entusiasmo e dal desiderio di far crescere il territorio”.

Non è l'unico ingresso in Fratelli d'Italia nel Sannio, però: in attesa delle novità che saranno annunciate nella conferenza stampa di venerdì trapela l'ipotesi dell'approdo nel partito meloniano di un sindaco donna nel Sannio, le indiscrezioni parlano del primo cittadino di San Martino Sannita, Angela Martignetti.