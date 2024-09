Caos scuole, Cataudo (FI) a Reale: Mastella e Lombardi al capolinea "Ancora confuso da batosta elettorale. Venga a Ceppaloni a prendere appunti"

“È davvero stupefacente come dalle parti di NdC, anziché chiedere scusa per i disagi inflitti a studenti, famiglie e personale scolastico, si preferisca perdere tempo a diffondere fake news su Ceppaloni e a fare l’ennesima figura da dilettanti allo sbaraglio".

Claudio Cataudo, Vice Segretario Provinciale di Forza Italia e Sindaco di Ceppaloni torna sulla polemica legata alle scuole.

"Antonio Reale - spiega - sembra ancora frastornato dall’ultima batosta elettorale che gli ha spazzato via carriera politica o amministrativa. Voglio essere generoso e fargli un favore dandogli una lezione di realtà, giusto per sport.

A Ceppaloni, tutte le scuole sono aperte e perfettamente operative, dall’asilo nido alle medie. La campanella suonerà regolarmente per tutti gli studenti, e io sarò lì con la fascia tricolore a fare gli auguri. La “scuola chiusa” di cui blatera Reale è un edificio interessato da lavori che la mia Amministrazione ha prontamente sbloccato, mentre gli studenti sono stati tempestivamente trasferiti in una struttura moderna e perfettamente funzionale. Qui, caro Reale, siamo abituati a risolvere i problemi, non a crearne di nuovi come dalle tue parti.

Venga a Ceppaloni insieme al suo suggeritore a prendere appunti.

Abbiamo anche altre strutture pronte all'uso: l’ex scuola Pegaso, l'edificio a Barba e quello di San Giovanni. Quest’ultimo, tra l’altro, è lo stesso che il "suggeritore" di Reale conosce bene, visto che aveva promesso di trasformarlo in un centro Alzheimer. Ovviamente, anche questa è stata un’altra delle sue splendide fake news elettorali. Sembra che l'unico talento dell’uomo sia quello di annunciare grandi cose e dimenticare tutto il giorno dopo.

Quanto al Presidente Lombardi, lo ringrazio per l'attenzione, ma dovrebbe occuparsi dei suoi disastri amministrativi prima di preoccuparsi di Ceppaloni. Ha avuto un anno intero per programmare l’avvio ordinato e regolare dell’anno scolastico, forse è ora di capire che la sua gestione è un peso che nessuno può più permettersi di sopportare. In ogni caso resta valida la mia proposta di collaborazione per venire incontro alla comunità studentesca e scolastica messa a dura prova dall'incapacità di governo della Provincia di Benevento. Così come rinnovo l’invito al Sindaco Mastella e al Presidente Lombardi a rassegnare le dimissioni per manifesta incapacità. Il caos in cui hanno abbandonato studenti, genitori, docenti e personale scolastico è la dimostrazione che ormai sono giunti al capolinea”.