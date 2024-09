Benevento: giovedì 19 torna a riunirsi il consiglio comunale All'ordine del giorno anche le scelte legate al servizio idrico

Il presidente del Consiglio comunale Renato Parente ha fissato una seduta di Consiglio comunale per il giorno 19 settembre 2024 alle ore 9:30 da svolgersi presso l’Aula Consiliare di Palazzo Mosti, in modalità mista, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Ratifica deliberazione di Giunta n. 203 del 14/08/2024 avente ad oggetto : “

Variazione in via d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 ex art.

175, comma 4 del D.Lgs. 267/2000”.

2. Riconoscimento debito fuori bilancio – art. 194, comma 1, lettera a) TUEL, scheda di rilevazione della partita debitoria n. 11/2024 procedimento n. R.G. omissis/24 definito con sentenza n. omissis/24 Tribunale di Benevento – Sezione Lavoro.

3. Riconoscimento debito fuori bilancio – art. 194, comma 1, lettera a) TUEL, scheda di rilevazione della partita debitoria n. 13/2024 procedimento n. R.G. omissis/23 definito con sentenza n. omissis/24 TAR Campania – Napoli.

4. Riconoscimento debito fuori bilancio – art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs.

18/8/2000, n. 267. Sentenza Giudice di Pace di Benevento n. 987/2023.

5. Interruzioni continue di erogazione di acqua in città e disservizi - Chiarimenti sulle cause dei disservizi, in particolare di quello avvenuto nella mattinata del 3 Luglio 2024 - Verifica delle azioni intraprese dal Comune di Benevento e dal gestore del servizio idrico Gesesa Spa al fine della risoluzione delle suddette problematiche -Ordine del giorno ai sensi dell'art. 47 del regolamento del Consiglio Comunale.

6. Proroga tecnica della gestione del servizio idrico integrato a GESESA S.p.A. nelle more della definizione delle procedure di gara per la scelta del gestore unico in capo alla EIC Distretto Sannita.