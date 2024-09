L'opposizione: nomina coordinatore Ambito sociale B1 illegittima "Nostri rilievi su designazione Santamaria confermati dalla risposta della Regione"

"Gennaro Santamaria non ha i requisiti per svolgere l'incarico di coordinatore dell'Ambito Sociale B1.

Il Sindaco Mastella proceda immediatamente all'annullamento della nomina. Quanto da noi già rilevato in commissione Politiche Sociali a luglio è stato confermato ora dalla Regione Campania in risposta ad un'interrogazione formulata dal consigliere regionale Gino Abbate che ringraziamo per l'interessamento alla questione. La tesi sostenuta dall'Amministrazione è stata completamente smentita dalla Regione".

Così i gruppi consiliari di opposizione del Comune di Benevento Pd, Città Aperta, Civico 22, Azione, Misto.

"Il dirigente Santamaria - proseguono - tutt'oggi non è iscritto all'elenco dei coordinatori o direttori istituito dalla Regione. L'incarico conferito dal Sindaco per l'Ambito, ratificato a marzo 2023, è inoltre successivo all'approvazione dell'avviso regionale, di febbraio 2023, che faceva salve le nomine precedenti.

Questo incarico è in violazione della Legge Regionale e pertanto deve essere revocato.

Chiederemo l'annullamento della nomina al Sindaco, segnalando la violazione all'Anac ed alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

È ora che a Palazzo Mosti si ristabiliscano le condizioni di legittimità sul piano amministrativo.

L'Amministrazione Mastella nonostante le segnalazioni dell'opposizione ha difeso una posizione palesemente illegittima. Di fronte alla risposta pervenuta dalla Direzione Generale per le Politiche Sociali all'interrogazione del consigliere regionale Abbate non ci sono più presunti pareri e scuse che reggano".