Matera: "Morgante assegni almeno 3 medici al PS di Sant'Agata" La proposta del senatore di Fratelli d'Italia per consentire di riaprire full time

"Ho avuto rassicurazioni direttamente dal Ministro Schillaci rispetto al fatto che la mia proposta, contenuta nella interrogazione, verrà seriamente presa in considerazione". Lo fa presente il Senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera. Il riferimento è alla interrogazione indirizzata al vertice del Dicastero della Salute nella quale si fa anche riferimento alla necessità di prevedere incentivi economici per i medici di Pronto Soccorso, tanto al fine di superare le difficoltà in termini di carenze di organico che si stanno registrando per quanto riguarda la Medicina di emergenza. "Ovviamente, questo percorso - prosegue Matera - eventualmente dovesse avere seguito e concretezza, non avrà tempi immediati. Intanto, perciò, rivolgo una richiesta alla dottoressa Morgante: sappiamo che l'Azienda San Pio ha ammesso all'esame sette professionisti per il ruolo di medici di Pronto Soccorso. Ebbene, chiediamo che tre o quattro unità possano essere destinate al Sant'Alfonso Maria de' Liguori di Sant'Agata de' Goti: questo consentirebbe di riaprire full time il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sant'Agata de' Goti e, di conseguenza, di alleggerire i carichi sul Rummo"