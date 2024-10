Viabilità, Lombardi invita Rubano al confronto Dopo le sollecitazioni ad interventi sul territorio

In riferimento alla programmazione degli interventi sul territorio in materia di viabilità, il Presidente della Provincia di Benevento ha inviato la seguente nota all’on. Francesco Maria Rubano e per conoscenza ai Consiglieri Provinciali Anna Iachetta e Vincenzo Fuschini.

«Egregio Onorevole, riscontro la Sua cortese lettera del 17 settembre u.s. e, a tale proposito, osservo che la programmazione degli investimenti per la viabilità provinciale è stata avviata, secondo le disposizioni e lo spirito della legge n. 56 del 2014, con il dialogo e confronto con le rappresentanze istituzionali del territorio, cioè con i Sindaci, che attraverso la partecipazione all’Assemblea, esprimono il proprio parere sulla manovra di Bilancio e sulla programmazione, e con la Conferenza dei Capigruppo in rappresentanza dei Gruppi Consiliari alla Rocca dei Rettori.

In tale ottica non è previsto, secondo la norma, il confronto con i Partiti sulle politiche di sviluppo dell’Ente.

Ciò premesso, Le assicuro che sono disponibile ad un incontro istituzionale presso la Rocca dei Rettori con Lei nella qualità di Sindaco di Puglianello e di Parlamentare, unitamente ai Consiglieri provinciali. Le significo che tale riunione, qualora i Suoi impegni lo consentissero, potrebbe essere fissata o per martedì 15 ottobre o per giovedì 17 ottobre p.v., sempre alle ore 15.30, alla Rocca dei Rettori».