Rubano (FI): "Stop numero chiuso a Medicina grande passo avanti" "Grazie al lavoro del ministro Bernino si apre fase nuova con sistema più inclusivo"

"L'approvazione del disegno di legge delega da parte della settima Commissione del Senato segna una tappa fondamentale verso una riforma attesa e necessaria per il nostro sistema di istruzione e sanitario. Grazie al lavoro del ministro Anna Maria Bernini, si apre una nuova fase per l’accesso alle professioni mediche, con un sistema più inclusivo e meritocratico, che riconosce il valore delle competenze acquisite. L'abolizione del numero chiuso e l’introduzione di un semestre-filtro rappresentano ai test di medicina, è un grande passo avanti per garantire una formazione di qualità e rispondere al fabbisogno di medici qualificati per il futuro del Paese. Un impegno concreto da parte del governo e di Forza Italia, che continuano a lavorare per rafforzare il settore sanitario e assicurare un servizio efficiente e di qualità a tutti i cittadini." Lo dichiara in una nota Francesco Maria Rubano, deputato di Forza Italia.