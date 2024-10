"Sui Pics il Pd è come Fantozzi col tordo fatica a deglutire" "Progetti che hanno valorizzato la città e generato nuove risorse"

"Con i Pics sarà valorizzata l'area che ospita il monumento-simbolo della città. C'è il verde, c'è una nuova splendida pavimentazione, ci sarà, come ha sottolineato martedì il vicesindaco De Pierro, una fruizione innovativa e digitale del monumento per i turisti e il Lapidarium è un'opera originale che metterà in vetrina splendidi reperti altrimenti destinati al dimenticatoio. I Pics non hanno portato cotillons, ma tante realizzazioni. E nuovi fondi premiali dalla Regione con cui realizzeremo altre opere come il restyling di piazza Orsini.

Concetti evidenti che il PD fa fatica evidentemente a deglutire come Fantozzi con il tordo in quella esilarante cena...", così il presidente della commissione Pics Antonio Picariello risponde all'ultimo affondo dei dem sui Pics.