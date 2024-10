Rubano (FI): "Con Piantedosi aperto un canale tra sindaci e Governo" "Affrontate questioni chiave, da sicurezza del territorio a gestione delle risorse pubbliche"

“Ieri possiamo dire di aver aperto le porte del Ministero dell’Interno ai sindaci. È stato un incontro utile e concreto, che ha permesso di confrontarci su temi vitali per i nostri comuni,” ha dichiarato il sindaco di Puglianello e deputato di Forza Italia, Francesco Maria Rubano, che ha organizzato la cerimonia per il 75° anniversario dell’Autonomia Comunale di Puglianello, alla presenza del Ministro Piantedosi. Alla manifestazione hanno partecipato oltre 60 sindaci e numerose autorità civili e militari.

“Abbiamo creato un canale diretto tra il Ministero e i sindaci un’occasione concreta alle quali ne seguiranno altre”, ha detto Rubano.

“Durante l’incontro del ministro con i Sindaci abbiamo affrontato questioni chiave come la sicurezza del territorio, la gestione delle risorse pubbliche e la necessità di finanziare interventi per i disastri idrogeologici. Con il collega Domenico Matera, sapremo rappresentare al meglio le esigenze dei sindaci al Governo. Noi possiamo farlo e insieme ci riusciremo”, ha concluso.

“Grazie per questa preziosa occasione di confronto al mio amico fraterno Francesco Maria Rubano, che rappresenta una nuova generazione di amministratori e parlamentari. Rubano incarna l’esempio di come ci si possa impegnare nella politica per il bene comune, portando avanti un’azione concreta e responsabile. I comuni del Sannio, con la loro storia, identità e tradizioni, possono diventare un modello anche per i lavori di riforma del Testo Unico degli Enti Locali. Daremo concreta attenzione alle istanze che i sindaci hanno rappresentato sulla sicurezza del territorio e sulle altre materie di competenza. Qui mi sento a casa”, ha dichiarato il Ministro Piantedosi.