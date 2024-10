Mercato via Pascoli, Lega: "Sarebbe il caos totale, vista la zona" "Atteggiamento incomprensibile di totale chiusura dell'assessore Ambrosone"

“Sullo spostamento, un giorno a settimana, del mercato da piazza Risorgimento a via Pascoli auspichiamo ancora in un ripensamento dell’amministrazione Mastella, onde evitare il caos totale in una zona già di per sé complessa, dal punto di vista della mobilità, della città di Benevento”. Così in una nota la segreteria della Lega di Benevento che si è riunita ieri pomeriggio presso la sede del partito e tra gli argomenti all’ordine del giorno ha anche affrontato il tema dello spostamento del mercato in via Pascoli. “Non comprendiamo l’atteggiamento di totale chiusura dell’assessore Ambrosone alle richieste di non di tenere il mercato a via Pascoli dinanzi l’istituto comprensivo Sant’Angelo a Sasso e nei pressi di una struttura sportiva, del McDonald’s, di una delle sedi dell’Asl, della Coldiretti e via dicendo, in un quartiere della città già molto trafficato. La decisione più ragionevole sarebbe quella di ‘provare’ la soluzione di un giorno a piazza Risorgimento e un altro a via Delcogliano, verificando quindi la praticabilità. Ma sicuramente non è idoneo per la sicurezza degli alunni, che vanno dalla prima elementare alle medie, localizzare gli ambulanti nei pressi della scuola Sant’Angelo a Sasso, per cui comprendiamo la protesta dei genitori ai quali esprimiamo il nostro convinto sostegno. A prescindere da posizioni di parte e/o politico-partitiche è necessario individuare una soluzione, senza forza e arroganza, che contempli le esigenze di tutti: ambulanti, genitori, residenti, clienti, professionisti. E sicuramente per garantire al meglio le varie parti in causa la soluzione non è certo via Pascoli dove si creerebbero seri problemi di traffico e di sicurezza ma lasciare un giorno a settimana il mercato a piazza Risorgimento”, aggiungono i dirigenti della Lega. “A tal proposito – proseguono - è bene sapere se il comando della polizia municipale ha rilasciato il parere di compatibilità nell’area scelta dalla giunta Mastella. E’’ stato verificato il flusso quotidiano delle autovetture che si muovono tra via Piranesi, via Pascoli, via Salvemini e via Vetrone in alcune fasce orarie? È stata verificata la fruibilità in zona dei parcheggi per genitori, clienti del mercato, residenti e altri frequentatori senza che si crei intralcio alla viabilità? Per il comando della polizia locale sarebbe garantito l’ordine pubblico?”, domandano i dirigenti leghisti che concludono: “Il sindaco Mastella che ha sempre parlato dei giovani alunni come del futuro positivo della città e del Sannio, allora batta un colpo e riveda la scelta dell’assessore Ambrosone, in ogni caso si abbia la certezza di chi andrà ad assumere definitivamente una scelta anche pericolosa perché se dovesse accadere qualcosa deve essere chiara la responsabilità”.