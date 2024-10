Performance ambientali, Benevento prima in Campania Mastella sulla classifica del Sole 24 ore: "Risultati pregevoli"

"La città di Benevento ha una performance ambientale di altissimo livello: siamo i migliori in Campania, tra i primissimi nel Mezzogiorno e soprattutto superiamo nel ranking numerose città del Nord: siamo davanti a città come Savona, Rovigo, Firenze o Lecco. E' uno straordinario e pregevole risultato che abbiamo costruito nonostante le mediocrità diffuse che avevamo ereditato", lo ha detto Clemente Mastella intervenendo stamane alla presentazione dei risultati a Roma - pubblicati oggi su Il Sole 24 Ore - del Rapporto sulla performance ambientali delle Città 2024.

"Dalla raccolta differenziata alla rete di trasporto pubblico agli sforzi per la qualità dell'aria la città di Benevento si conferma su ottimi livelli. Negli anni abbiamo svecchiato, potenziato e migliorato la rete del trasporto pubblico anche per scoraggiare l'uso dell'automobile, compiuto iniziative continue per migliorare il rapporto tra alberi e abitanti e aumentare i metri pro capite di verde totale, adottato misure per migliorare la qualità dell'aria anche mitigando gli impatti di criticità di ordine geografico e dovute alla conformazione urbana.

Di questo ringrazio anche i cittadini che oggi consentono a Benevento di essere una città green, sensibile all'ambiente e capace di scalare classifiche autorevoli e prestigiose".