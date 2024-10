Giovani Noi di Centro rispondono ai dem: no all'odio politico Sulla questione dello spostamento del terminal bus e dei disagi registrati

"Abbiamo letto con stupore la nota dei colleghi esponenti dei Giovani PD, l’invito che gli porgiamo noi Giovani di Noi Di Centro è di informarsi meglio ed avere più rispetto per le istituzioni ma soprattutto per chi vi lavora con grandi sforzi. Qualche problema che si è verificato ieri dopo lo spostamento del Terminal bus è unicamente dovuto alla violazione di un'ordinanza dirigenziale, che ordinava la fermata a via Mustilli, che ieri è stata addirittura rafforzata". Così Vincenzo Coppola, Segretario Giovani Noi Di Centro Benevento che prosegue "Le aziende sono state giustamente diffidate perché hanno messo in pericolo il diritto allo studio. Come giovani dobbiamo trasmettere il rispetto per le istituzioni, per le norme e per quanto dispongono gli atti amministrativi. Allontaniamo l’odio politico, poniamoci in una dimensione partecipativa ma soprattutto propositiva tra le parti. È semplicemente irricevibile una qualsiasi richiesta di dimissioni di componenti della Giunta. Lasciamo le influenze esterne degli adulti fuori dal nostro dialogo, solo così riusciremo a far emergere le nostre idee”.