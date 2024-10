Provincia: "Lombardi non ha più la maggioranza, faccia un passo indietro" Forza Italia: Agostinelli all’opposizione è crisi di governo

“L’ufficializzazione del passaggio di Carmine Agostinelli all’opposizione, dopo la sua adesione a Fratelli d’Italia, segna la fine della maggioranza per il Presidente Nino Lombardi. La Provincia di Benevento si trova nel mezzo di una conclamata crisi di governo che non può essere ignorata. La rappresentazione plastica di questa instabilità è stata evidente durante la seduta consiliare di ieri, quando solo l’assenza ‘strategica’ dei consiglieri PD ha evitato il crollo della maggioranza: Lombardi non ha più i numeri per garantire una gestione stabile ed efficace. La sua leadership ormai vacilla, svuotata della forza necessaria per governare. È tempo di responsabilità, di essere responsabili verso i cittadini e il territorio. La Provincia ha bisogno di stabilità e di un’amministrazione capace di rispondere alle reali esigenze della comunità. Ci auguriamo che il Presidente Lombardi rifletta e comprenda che, in questo momento, l’interesse collettivo debba prevalere su quello personale,” lo dichiarano i consiglieri provinciali di Forza Italia, Anna Iachetta e Vincenzo Fuschini.