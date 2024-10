Mobilità a Benevento. Durante (Lega): ascoltare disagio dei giovani Il segretario provinciale: il piano va rivisto

“I giovani vanno ascoltati, il loro disagio va compreso. Sul caos mobilità a Benevento non si può far finta di nulla, gli assessori competenti non possono uscirsene che ‘tutto va benissimo’, dovrebbero umilmente invece discutere e dialogare con chi subisce scelte che creano difficoltà. Prima il caos a via Rivellini e ieri e oggi i disagi di traffico a via Mustilli evidenziano che più di qualcosa non funziona nel piano dei trasporti approntato che sicuramente andrebbe rivisto”. Così il segretario provinciale dei giovani della Lega Luigi Durante.

“Per definire un piano di mobilità di una città capoluogo di media dimensione con un’utenza di studenti che arriva dalla provincia andrebbe preparato uno studio serio e non si può certo procedere scegliendo i luoghi a piacere. Bisognerebbe partire dai luoghi di massima concentrazione di persone, ovvero gli istituti scolastici maggiori, per passare agli uffici principali e ad altri fattori, per poi individuare un piano di trasporti interno alla città di Benevento. Ma è chiaro che tutto questo va definito avendo a disposizione un numero adeguato di bus urbani che ad oggi non sembrano esserci. In ogni caso auspichiamo che ci sia un confronto per addivenire ad un piano che risponda alle esigenze della città di Benevento, dei giovani studenti e di tutti i pendolari”, conclude Luigi Durante.