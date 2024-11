L’UdC prepara una commissione di studio sulla sanità nel Sannio Il dato su cui riflettere: medici e personale sanitario in fuga dalla Campania

Il Commissario dell’UdC Antonio Verga “dopo un colloquio informale con il presidente Aodi Foad dell’Associazione medici di origine straniera in Italia (AMSI) evidenzia come sia emerso che tra tutte le Regioni italiane il maggior saldo negativo di richiesta di trasferimenti fuori dall’Italia di medici, infermieri e fisioterapisti riguarda soprattutto la Campania. Dal gennaio 2023 fino ad ottobre 2024, secondo i dati forniti dall’Associazione medici di origine straniera in Italia (Amsi), sono 672 i professionisti che hanno già chiesto informazioni per trasferirsi all'estero. La maggior parte di loro, oltre il 95%, vorrebbe andare nel Golfo Persico, negli Emirati Arabi, in Arabia Saudita e Qatar. Nelle statistiche approntate per la Campania sono sati censiti 432 medici, 192 infermieri, 38 fisioterapisti e 10 farmacisti, la maggior parte provenienti da Napoli e provincia, mentre anche dal Sannio sono state registrate numerose richieste. Tra coloro che hanno fatto richiesta di trasferimento l'83% lavora attualmente nel settore della sanità pubblica mentre il restante 17% risulta occupato nel privato”.

E dunque “Sono dati che destano sconforto – commenta il Commissario dell’UdC Antonio Verga – e per i quali il Governatore De Luca commissario da 4 anni alla Sanità ha contribuito con le politiche dei tagli a contribuire a far si che il personale sanitario scappi dalle strutture della Campania. E’ tutto ciò avviene anche nei nostri territori ove non solo assistiamo ai continui abbandoni da parte del personale medico delle strutture ospedaliere, ma addirittura - rincara il Commissario Verga – non si riescono a far funzionare gli ospedali di Sant’Agata de’ Goti e Cerreto Sannita per mancanza di medici. Tutto ciò ci porta ad un altro triste primato in Campania di chi sceglie di curarsi al Nord con una spesa sanitaria che supera abbondantemente i 500 milioni di euro all’anno”. Infine, il commissario UdC intende ribadire l’impegno del partito in vista delle prossime sfide elettorali. “In Campania dobbiamo essere pronti al cambiamento dopo l’annuncio di De Luca di volersi dimettere. Il centro destra deve tornare ad essere attrattivo presentandosi agli elettori uniti, con un programma credibile. La presenza di forze autenticamente moderate come l’UdC, con una grande storia alle spalle, rappresenta un valore aggiunto ed inoltre garantisce il giusto equilibrio all’interno della coalizione. In quest’ottica, l’UDC sarà sempre presente per offrire un contributo significativo al successo del centro-destra in Campania. Sul tema specifico della sanità l’UdC monitorerà costantemente gli sviluppi – conclude Verga - con l’istituzione di una commissione di studio sulla sanità nel Sannio”.