Riapertura Benevento - Cancello. Mortaruolo: essenziale il dialogo Il consigliere regionale sannita dopo l'annuncio della data di riapertura

“Oggi abbiamo fatto chiarezza sul futuro della linea ferroviaria Benevento – Cancello, con una riunione che si è tenuta presso il Consiglio Regionale della Campania, dove sono intervenuti sia il presidente di Ente Autonomo Volturno (EAV), Umberto De Gregorio, sia il direttore di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), Fabio Rapuano. Presenti anche il Presidente della IV Commissione Trasporti, Luca Cascone; il Consigliere regionale, Maurizio Petracca; i Sindaci e gli Amministratori di tutti i Comuni interessati dal passaggio della linea ferroviaria. È stato confermato che il servizio riprenderà entro giugno 2025, senza contese tra EAV e RFI, con una rinnovata attenzione alle esigenze delle comunità interessate”. Così Erasmo Mortaruolo, Consigliere regionale e Vicepresidente della Commissione Lavoro, Turismo e Attività Produttive della Campania.



“Durante l’incontro – prosegue Mortaruolo – ho esposto le criticità specifiche dei Comuni della provincia di Benevento, che hanno sofferto per la chiusura prolungata della linea. Insieme ai colleghi Consiglieri regionali presenti, siamo consapevoli dei disagi che questa situazione ha generato per i cittadini e le imprese locali, e abbiamo richiesto che il rilancio del servizio sia accompagnato da un piano di comunicazione efficace e da misure che riducano ulteriori ritardi burocratici”.



“La Regione Campania ha investito 140 milioni di euro per garantire la sicurezza e l’efficienza di questa tratta, un investimento che rappresenta un impegno concreto per mantenere vitale il collegamento ferroviario Benevento - Cancello. Assicurare questa continuità significa dare nuova energia ai nostri territori e permettere un’integrazione con le principali direttrici di trasporto, compresa l’Alta Velocità. Questo investimento è un passo essenziale per garantire opportunità di collegamento al passo coi tempi, riconoscendo il valore strategico della linea per i cittadini del Sannio e dell’Irpinia”, ha concluso Mortaruolo.