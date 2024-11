Comune Benevento, Piccaluga denuncia: "Eccessivo ricorso a consulenze esterne" La consigliera di Forza Italia: incapacità amministrativa. Costo grava sui cittadini

"L’Amministrazione Mastella continua a dimostrare una totale assenza di programmazione e visione d’insieme, affidando sempre più incarichi esterni e consulenze per attività che dovrebbero essere gestite internamente. Ci troviamo davanti a una macchina comunale che non riesce a funzionare in autonomia, in cui ogni intervento, anche il più semplice, sembra richiedere la nomina di un consulente o di un esperto esterno, con evidenti costi aggiuntivi per la cittadinanza.” Così Luigia Piccaluga, consigliere comunale di Forza Italia.

“È lecito chiedersi – prosegue Piccaluga – perché un’amministrazione comunale non possa fare affidamento sulle proprie risorse, sul proprio personale e sulla propria capacità gestionale. Invece di investire in una struttura amministrativa solida e autonoma, si preferisce continuamente delegare a figure esterne, in una corsa sfrenata all’assegnazione di incarichi”.

“Non solo si va incontro a un aumento dei costi e a una gestione frammentata e disorganizzata, ma si evidenzia una grave mancanza di continuità nei progetti e nelle decisioni. Ormai si fa ricorso a consulenze esterne come se fossero un salvagente, segno evidente che la nave fa acqua da tutte le parti”, sottolinea.

“Un Comune forte è un Comune che programma, pianifica e investe nelle proprie risorse, senza dover ricorrere continuamente a consulenti esterni per ogni decisione. Chiediamo che la giunta Mastella faccia chiarezza e si impegni a limitare questo tipo di affidamenti, ripensando l’intero approccio alla gestione amministrativa. Il ricorso eccessivo a consulenze esterne e incarichi certifica l’incapacità della giunta di governare con le proprie risorse, gravando inutilmente sulle tasche dei cittadini”, conclude Piccaluga.